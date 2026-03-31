Ici Tout Commence spoiler : Carla vexée par Bérénice qui... (vidéo épisode du 2 avril)

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Ici tout commence spoiler – Entre Bérénice et Carla, on peut dire que c’est souvent tendu dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, Bérénice va vexer Carla…











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En cause, le fait que Carla se soit débrouillée pour réserver le studio après le cours de la cheffe Guinot. Pénélope l’avait déjà réservé mais elle a cédé sa place car Carla lui a laissé son rendez-vous avec son esthéticienne…

Mais Bérénice explique à Carla qu’elle n’est pas dispo : Joséphine a décidé de majorer et elle a accepté de la coacher ! Carla est déçue mais proposer de la coacher avec elle. Bérénice décline, Carla comprend qu’elle n’a pas envie qu’elle cuisinent ensemble…

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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1406 du 2 avril 2026 : Bérénice vexe Carla

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