Mort de Loana : que s’est-il passé ? La star retrouvée en état de décomposition avancée



Publicité





La mort de Loana Petrucciani, survenue à l’âge de 48 ans, continue de soulever de nombreuses questions. L’ancienne gagnante de Loft Story a été retrouvée morte à son domicile niçois mercredi dans des circonstances particulièrement troublantes, qui laissent penser que son décès remonte à plusieurs jours, voire plusieurs semaines.











Publicité





Une découverte après le signalement d’une voisine

Selon plusieurs médias, les secours ont été alertés par une voisine qui se plaignait d’une forte odeur provenant de l’appartement de la star de téléréalité. À leur arrivée, les pompiers n’ont pas pu entrer par la porte, fermée à clé de l’intérieur, et ont dû passer par une fenêtre ouverte située au troisième étage pour pénétrer dans le logement.

À l’intérieur, l’appartement était décrit comme « en grand désordre », selon une source policière citée par Le Parisien. Le corps de Loana a été découvert dans un état de « décomposition avancée », a indiqué le procureur de la République de Nice, Damien Martinelli, cité par BFMTV.

Ces éléments laissent penser que la mort de l’ancienne candidate de téléréalité n’est pas récente. Sa mère, Violette, a confié à Paris Match que le décès pourrait remonter à au moins douze jours avant la découverte du corps, tandis que d’autres sources évoquent une période pouvant aller jusqu’à plusieurs semaines.



Publicité





D’après Nice-Matin, la position du corps derrière la porte aurait empêché les secours d’entrer par l’entrée principale, ce qui expliquerait pourquoi ils ont dû passer par la fenêtre.

Des analyses toujours en cours pour déterminer la cause de la mort

Une enquête judiciaire a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du décès. Des analyses toxicologiques et anatomopathologiques ont été ordonnées pour identifier la cause précise de la mort et d’éventuels facteurs aggravants.

Des experts de l’identité judiciaire, un médecin légiste et un magistrat du parquet se sont rendus sur place pour procéder aux premières constatations. Des médicaments ont également été retrouvés dans l’appartement, selon plusieurs sources concordantes.

La piste d’une chute en arrière privilégiée

Dans un communiqué publié hier, le parquet de Nice indique que les premières constatations médico-légales ont révélé « la présence d’une plaie à l’arrière du crâne et d’ecchymoses en région lombaire », des éléments compatibles avec une chute en arrière. Il a ajouté avoir écarté la piste criminelle.

Si la thèse de l’accident semble donc privilégiée, les autorités restent prudentes dans l’attente des résultats des analyses scientifiques. Seules ces expertises permettront de déterminer si une chute, un malaise préalable ou la prise de substances ont pu contribuer au décès.

En attendant, la disparition de Loana, première grande star issue de la téléréalité française, continue de susciter une forte émotion, tant chez ses proches que chez le public qui avait suivi son ascension fulgurante et ses années de difficultés.