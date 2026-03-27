Ici Tout Commence spoiler : Coline jalouse face à Stanislas et... (vidéo épisode du 31 mars)

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Ici tout commence spoiler – La vie de Coline à la ferme est quelque peu chamboulée depuis l’arrivée de Bakary dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». La jeune femme l’aime bien et c’est même elle qui avait suggéré à sa mère de l’accueillir chez eux pour qu’il renoue avec Stanislas… Mais dans quelques jours, Coline va être jalouse.











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Alors que Stanislas et sa belle-fille avaient décidé d’aller à la pêche tous les deux, il a finalement décidé d’inviter Bakary et donc d’avancer au matin pour qu’il puisse être là. Coline est mise devant le fait accompli… Et quand Bakary étale tout ce qu’il a appris sur la pêche à travers des tutos, ça la contrarie.

Jalouse, Coline décide finalement de ne pas se joindre à eux, elle prétexte s’être engagée sur autre chose avec Joachim… Stanislas veut reporter mais elle insiste pour qu’ils y aillent tous les deux.

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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1404 du 31 mars 2026 : Coline jalouse de Bakary

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