Ligue des Champions : suivre PSG / Chelsea en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Ligue des champions 11 mars 2026 – PSG / Chelsea en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce soir sur Canal+ ! La Ligue des Champions se poursuit ce mercredi soir avec le huitième de finale aller entre le Paris Saint-Germain et Chelsea au Parc des Princes.





Un match à suivre dès 20h50 sur Canal+, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Ce mercredi soir, le Paris Saint‑Germain reçoit Chelsea FC au Parc des Princes pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une affiche très attendue entre le champion d’Europe en titre et un grand club anglais habitué aux joutes européennes.

Les Parisiens comptent s’appuyer sur son attaque solide pour prendre une option avant le match retour à Londres. En face, Chelsea arrive avec une équipe jeune mais talentueuse, portée par des joueurs comme Cole Palmer ou Enzo Fernández, bien décidé à créer la surprise dans la capitale.



PSG / Chelsea – Composition des équipes

🔵 PSG (composition probable) : Safonov – Hakimi, Marquinhos (cap.) Pacho, Nuno Mendes – J. Neves, Vitinha, Zaïre-Emery – Kvaratskhelia, O. Dembélé, Barcola

🔵 Chelsea (composition probable) : Jorgensen – James (cap.), Fofana, Chalobah, Cucurella – Caicedo, Santos, Fernandez – Palmer, Joao Pedro, Neto

PSG / Chelsea en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Et si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

PSG / Chelsea, match de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50 sur Canal+.