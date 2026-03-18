N’oubliez pas les paroles du 18 mars 2026 : Sandy démarre très fort, quels gains pour la maestro ?

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N’oubliez pas les paroles du 18 mars 2026, 2 victoires pour Sandy – Julie a déjà été éliminée ce mardi soir dans le jeu musical quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Elle est repartie avec 1.000 euros de gains en une victoire.











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N’oubliez pas les paroles du mercredi 18 mars 2026, Sandy démarre fort

C’est Sandy qui est devenue maestro ce soir dès la première émission. Elle a signé une première victoire avec la somme maximale de 20.000 euros ! Et sur la seconde émission, elle a remporté la jolie somme de 10.000 euros. Sandy totalise donc déjà 30.000 euros de gains en 2 victoires !

Un magnifique début de parcours qu’elle devra confirmer demain aux côtés de Nagui. Réussira-t-elle à conserver son micro d’argent ?

N’oubliez pas les paroles du replay de 18 mars l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mercredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.



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