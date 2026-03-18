Un Si Grand Soleil du 19 mars : Catherine victorieuse, Vanier interrogée (résumé épisode 1882 en avance)

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Un si grand soleil du 19 mars 2026, spoiler résumé de l’épisode 1882 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 19 mars 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







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Elise appelle les bijoutiers à la recherche de celui qui a vendu le fameux bracelet offert par l’amant de Lucie. Pendant ce temps là, Johanna appelle Hugo pour savoir s’il a parlé à Yann. Hugo dit l’avoir vu pour boire un verre, il lui assure qu’il est très heureux d’adopter. Johanna n’y croit pas, quand elle l’a appelée pour lui annoncer le rendez-vous avec l’assistante sociale, il n’a pas réagi. Hugo lui parle de sa pression au boulot, il est sur une grosse enquête. Johanna ne comprend pas, elle insiste mais Hugo lui dit qu’il ne lui a rien dit.

A la ferme, Ludo interroge Pauline sur ce qui s’est passé entre Elodie et elle… Pauline demande pourquoi, elle ne veut rien lui dire non plus. Pauline parle d’une « petite crise », des histoires de couple. Elle dit que ça va s’arranger, elle est très amoureuse…



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Thierry retourne au food-truck, Flore lui dit qu’elle a l’autorisation de stationnemment. Il demande comment elle a fait pour l’avoir si vite… Il veut regarder ses pneus quand Becker débarque. Il la salue, Thierry comprend qu’ils se connaissent. Becker explique que Flore est la fille d’un ami à lui. Flore lui demande pour les pneus, il dit que tout va bien. Clément interroge Thierry sur le contrôle, Flore parle de la prune… Thierry dit que c’est un malentendu, Clément lui conseille de goûter ses salades. Flore savoure.

Elodie reçoit un message et décide de parler à Pauline. Elle dit avoir postulé dans une agence de certification bio à Rennes, elle est prise. Pauline est sous le choc, elle comprend qu’elle s’en va. Elle demande ce qu’elles vont devenir, Elodie lui confirme que c’est fini. Elle n’a plus confiance en elle. Paulien s’emporte et dit que c’est n’importe quoi. Elodie lui rappelle qu’à cause d’elle, ils ont failli tout perdre. Pauline lui reproche de lui faire un truc pareil après tout ce qu’elle a fait pour être avec elle. Elodie lui reproche d’avoir préféré protéger son ex, elle va devoir tout quitter à cause d’elle. Elle lui dit qu’elle a fait son choix, elle fait le sien. Pauline l’envoie balader.

Chez Laumière Santé, Catherine est avec Bernier et Roxane Vanier, qui signe les papiers de vente de son immeuble. Catherine se réjouit mais pas Vanier. Elle dit ne pas avoir eu le choix et dit espérer ne plus jamais avoir à faire à elle ! Catherine parade et propose de l’inviter à l’inauguration de sa résidence pour seniors. Bernier se félicite, Catherine dit qu’il n’a fait que son travail.

A la ferme, Flore et Rémy rentrent et font marcher Ludo. Ils font mine d’être dégoûtés mais ils annoncent avoir tout vendu devant le commissariat ! Ludo se réjouit et lui demande de tamiser le compost.

Elise interroge Vanier en tant que patiente de Lucie Lecoeur. Elle ne voit pas comment l’aider, elle dit qu’elle était sa patiente depuis quelques mois. Elle l’a vue il y a une semaine et n’a rien remarqué de spécial. Elle finit par dire qu’une fois elle est arrivée en avance, elle a vu un homme l’a déposer en voiture. Elle suppose que c’était son copain, il l’a embrassée avant de partir. Elise lui demande de le décrire, elle décrit un homme grand, mince, les cheveux clairs, mais elle n’a pas fait attention à son visage. Elle parle d’une voiture grise. Yann est mal.

Elise retrouve Yann en salle de repos, elle veut checker les vidéo-surveillances autour du cabinet pour retrouver la voiture grise. Il dit qu’il y en a des centaines, même lui a une voiture grise… Et Elise dit ne pas avoir avancé du côté du bracelet. Elle compte affiné avec Muriel.

A la ferme, Charles interroge Flore, qui dit qu’elle sait déjà qu’elle ne sera pas d’une grande utilité. Elle propose d’aller chercher Ludo mais Charles veut juste qu’elle tienne une chèvre le temps de la vacciner. Elle dit qu’elle va chercher Ludo, Charles se moque qu’elle soit pas capable de faire ça. Elle finit par accepter et ils finissent même par sympathiser. Flore avoue adorer les chats et demande à Charles quel est son animal préféré. Il dit qu’il ne sait pas.

Chez L Cosmétiques, Gabin explique à Enric être placé sous le statut de témoin assisté : les flics pensent toujours qu’il est lié au meurtre de sa psy. Enric tente de le rassurer. Gabin lui dit avoir appris que c’est grâce à elle s’il a eu ce boulot, il sait ce qu’il lui doit.

Boris demande à Muriel ce qu’il dit à sa mère pour samedi soir. Elle finit par accepter d’y aller. Elise l’appelle pour qu’elle repasse au commissariat. Muriel propose de venir tout de suite.

Flore demande à Elodie si c’est vrai qu’elle les abandonne et demande si c’est à cause d’elle. Elodie assure que c’est pas du tout ça. Elodie avoue avoir besoin d’aller voir ailleurs, Bilal dit qu’elle va leur manquer. Ludo confirme, il est ému. Elodie pleure, ils se prennent tous dans les bras.

Elise montre des bracelets à Muriel quand Yann vient lui demander quelque chose. Elise présente Muriel à Yann. Il est mal à l’aise et s’en va. Muriel le reconnait…

Léo vient demander les clés de la maison à Pauline pour la vente. Elle lui reproche de lui pourrir la vie, elle ne veut plus jamais le revoir et lui dit de partir !

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