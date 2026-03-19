N’oubliez pas les paroles du 19 mars 2026 : Sandy continue de briller, elle fait grimper ses gains

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N’oubliez pas les paroles du 19 mars 2026, 4 victoires pour Sandy – Sandy a signé deux nouvelles victoires ce jeudi soir dans votre jeu quotidien de France 2 « N’oubliez pas les paroles ». Elle réalise un magnifique début de parcours et a fait grimper ses gains !











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N’oubliez pas les paroles du jeudi 19 mars 2026, Sandy brille

Dans le détail ce jeudi soir, Sandy a remporté 1000 euros sur la première émission, puis la jolie somme de 10.000 euros sur la seconde. Sandy totalise donc déjà 41.000 euros de gains en 4 victoires !

Sandy sera évidemment de retour vendredi soir pour tenter de conserver son micro d’argent et peut être déjà franchir le cap des 50.000 euros.

N’oubliez pas les paroles du replay de 19 mars l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce jeudi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.



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