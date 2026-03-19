Un Si Grand Soleil du 20 mars : Clémence cache quelque chose, Johanna a des soupçons (résumé épisode 1883 en avance)

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Un si grand soleil du 20 mars 2026, spoiler résumé de l’épisode 1883 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 20 mars 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







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A la ferme, Elise et Elodie se baladent. Elise lui dit que ça va lui faire bizarre d’être ici sans elle. Elle ajoute que tout ce qu’elle veut, c’est qu’elle soit heureuse. Elodie reconnait qu’elle s’est lancée trop vite dans son histoire avec Pauline après leur rupture. Elle a le sentiment d’avoir deux deuils à faire. Elise lui dit de prendre soin d’elle.

Johanna et Sabine prennent un café. Eve est en boucle sur Caroline. Johanna dit qu’elle a l’impression qu’avec les hommes on ne peut être sure de rien… Sabine ne comprend pas pourquoi elle dit ça. Johanna avoue qu’elle se demande si Yann n’a pas quelqu’un… Sabine trouve ça absurde, ils viennent de lancer une procédure d’adoption. Mais Johanna le trouve bizarre, fuyant, et ils ne font même plus l’amour ! Sabine pense que c’est peut être la perspective d’avoir un enfant.



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Flore demande à Ludo le numéro du vétérinaire qui est passé l’autre jour… Ludo demande pourquoi, elle finit par avouer qu’elle le trouve charmant. Ludo est surpris. Elle lui demande s’il est jaloux, il assure que non et lui envoie le numéro. Il lui dit que c’est pas très pro de draguer sur son lieu de travail, Eve lui rappelle sa menuisière… Dans le tram, Charles reçoit un message de Flore. Elle lui propose de boire un verre, il regarde mais ne répond pas.

Au commissariat, Yann appelle encore des patients de Lucie. Elise le rejoint, elle lui annonce avoir reçu un message vocal sur le téléphone de Lucie ce matin : l’Atelier du Midi, une bijouterie, annonce que son bracelet est prêt et qu’elle peut passer le chercher. Yann dit qu’il va y aller mais Elise décline, elle a trop hâte d’avoir le bracelet !

Muriel est avec Johanna, elle a eu la mère de Lucie au téléphone. Muriel dit qu’elle a l’impression que la police n’avance pas. Johanna assure que la police examine toutes les pistes, c’est normal que ça prenne du temps. Johanna assure qu’elle connait personnellement le policier en charge de l’enquête, c’est son mari ! Pendant ce temps là, Elise retrouve le bijoutier pour récupérer le bracelet de Lucie. Elle repart avec.

Flore et Rémy ont vendu toutes leurs salades et 11 paniers. Ils sont ravis. Alain et Clémence viennent voir Flore. Clémence adore sa peinture sur le camion. En douce, Clémence prend encore un médicament pour son dos…

Pauline se confie à Ludo sur sa rupture avec Elodie. Elle est odieuse au sujet d’Elodie… Ludo dit que ça doit être trop dur pour elle. Pauline dit qu’elle n’a rien vu venir. Quand Ludo lui demande ce qui s’est passé, Pauline dit que c’est sa faute mais refuse d’en dire plus.

A l’hôpital, Alain dit à Clémence qu’elle est mauvaise langue : Flore s’en sort bien, elle a trouvé sa place. Elle avoue qu’il a raison. Quand Alain s’éloigne, elle prend encore un médicament !

Elise montre à Yann le bracelet qu’elle a récupéré. Elle se félicite : avec ça, elle va pouvoir remonter jusqu’à l’amant. Elle va faire le tour des boutiques. Yann reste prudent, il lui dit que ça va être long… Mais Elise y croit.

Ludo annonce à Pauline et Flore que William va les aider à la ferme suite au départ d’Elodie. Ils décident de tous s’entraider !

Boris rentre et retrouve Muriel. Elle lui dit que le flic en charge de l’enquête, c’est le mari de l’avocate. Et elle a l’impression de le connaitre ! Elle ne se souvient pas d’où… Il lui parle de la mort d’Eliott et tous les flics qu’ils ont vu, elle pense que c’est pas ça et ça l’énerve de pas se souvenir.

Elodie montre à son père l’appart qu’elle a trouvé. Elle le remercie de bien prendre son départ, ils se prennent dans les bras.

Le soir à la coloc, Elise propose à Bilal et Ulysse un film d’action. Ulysse s’étonne qu’elle sorte pas un vendredi soir. Elle avoue que le départ d’Elodie lui fout le cafard… Ils lui disent qu’ils sont là et lui font un calin.

Dans le tram, Muriel a un déclic : elle se souvient de Yann qui les a prises en photos avec Lucie ! C’est l’homme qui avait cassé son téléphone et qu’elle a revu ensuite…

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Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.