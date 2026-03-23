Plus belle la vie spoiler : Jean-Paul et Idriss choqués, ils démasquent le tueur et ses nouvelles cibles ! (24 mars 2026)

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Plus belle la vie en avance du 24 mars 2026 – Jean-Paul et Patrick ont découvert que Kassian disait vrai dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, il n’est pas le maître du jeu mais il a appelé ses fans à poursuivre son oeuvre. Et dans l’épisode du mardi 24 mars 2026, Jean-Paul et Idriss vont finalement démasquer le tueur !











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Ils reprennent la piste la plus probable : Kévin Pelot. Patrick met désormais la priorité sur le retrouver et Idriss réussit à le localiser. Patrick l’envoie sur place avec Jean-Paul, il leur recommande une extrême prudence…

Pendant ce temps là, Noémie attend Babeth devant le cabinet médical. Elle lui parle d’un appel qu’elle aurait reçu de Lucie et explique que l’adolescente ne va pas bien et qu’elle pleurait au téléphone… Elle remet ensuite à Babeth un jeu qu’elle a fabriqué pour Aurore et Raphaël. Sans prendre l’avis du reste de la famille, Babeth annonce à Noémie qu’elle la réengage dès aujourd’hui !



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Vadim s’inquiète, il rappelle à Noémie que c’est risqué avec Kassian qui cherche à atteindre Boher… Elle va quand même chercher les enfants à l’école et assure qu’elle sera prudente. Mais chez Pelot, Jean-Paul et Idriss découvrent des photos de Raphaël, Aurore et Lucie, les désignant comme cibles ! Et au même moment, Pelot observe Noémie et les enfants au parc… Il les suit !

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