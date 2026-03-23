Plus Belle La Vie du 23 mars 2026 : Jean-Paul et Patrick font une découverte choc (résumé + extrait vidéo épisode 545 en avance)

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Plus belle la vie du 23 mars 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 545 de PBLV – Jules est en prison cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Patrick et Jean-Paul vont faire une découverte choc…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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« Plus belle la vie, encore plus belle » du 23 mars 2026 – résumé de l’épisode 545

Au commissariat, Idriss annonce à Jean-Paul que Jules Langlois, désormais incarcéré pour tentative d’homicide volontaire avec préméditation, a entamé une grève de la faim. Jean-Paul reste convaincu que la mère de Kassian ment sur l’alibi de Jules. Idriss révèle que Jules tentait de communiquer avec Kassian en prison grâce à des lettres transmises via son grand-père Robert et le système du « yoyo ». Interrogé, Robert reconnaît avoir fait passer ces courriers via Youssouf, son ami qui a la cellule juste au dessus de celle de Kassian. Mais il assure qu’il ne s’agissait que de questions de journaliste…

De son côté, Steve est persuadé que Jules n’a pas envoyé le mail incriminant : en scannant un QR code du jeu de Kassian, son ordinateur aurait été piraté. La police technique et scientifique confirme que le QR code permettait bien un piratage à distance. Et un témoignage apporte un nouvel élément : un voisin affirme avoir vu Jules chez Mme Kassian au moment de l’agression d’Apolline, ce qui pourrait l’innocenter. Kassian, lui, admet avoir reçu les lettres de Jules mais affirme ne jamais y avoir répondu.



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Enfin, en relisant le livre de Kassian, Jean-Paul et Patrick découvrent une phrase cachée troublante : « Proposez un nouveau jeu et perpétuez mon œuvre ».

Au Mistral, Baptiste commence son premier jour derrière le bar, ce qui met Djawad sous pression. Aya tente de le rassurer, tandis que Mirta se réjouit de voir un Marci reprendre le flambeau de Roland. Parallèlement, Luna continue de soutenir Félix, un jeune homme en détention provisoire pour le meurtre d’un médecin, malgré l’incompréhension et la colère de Babeth.

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VIDÉO Plus belle la vie du 23 mars 2026 – extrait vidéo

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