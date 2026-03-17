Plus belle la vie spoiler : Apolline va-t-elle mourir ? Jean-Paul face à la vérité sur Léa ! (18 mars 2026)



Publicité





Plus belle la vie en avance du 18 mars 2026 – Apolline a été piégée par le tueur aujourd’hui dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». La jeune femme va-t-elle mourir ? On peut déjà vous révéler que demain, dans l’épisode du mardi 18 mars 2026, Apolline va réussir à se défendre et lui échapper !











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Kassian libre, des otages, les résumés jusqu’au 3 avril 2026

Apolline envoie sa serviette au visage du tueur avant de finalement lui donner un coup bien placé. Elle réussit à s’enfuir et appelle à l’aide… Dans l’entrée de l’hôtel, elle tombe sur Léa. Les deux femmes se prennent dans les bras quand Jean-Paul arrive avec Idriss.

La police ne parvient pas à arrêter le tueur sur les images des caméras, il porte une capuche et n’est donc pas identifiable. Idriss est contraint de révéler à Jean-Paul que la chambre était au nom de Léa Nebout, le tueur a piégé Apolline en utilisant sa liaison avec Léa…



Publicité





Jean-Paul est sous le choc, il accuse le coup et fait mine de rien devant ses collègues. Mais il ne rentre pas à l’appartement et ne prend pas les appels de Léa… Babeth conseille à sa fille de se battre. Léa va donc à la rencontre de Jean-Paul à la sortie du commissariat. Elle lui demande pardon. Boher, les larmes aux yeux, pense que Léa va le quitter parce qu’elle ne l’aime plus. Léa assure que non, il est l’homme de sa vie et elle ne s’imagine pas vivre sans lui. Jean-Paul lui demande si elle a des sentiments pour Apolline, Léa avoue que oui… Il lui dit que même s’il est entrain de la perdre, il ne l’a jamais autant aimée ! Ils finissent par se prendre dans les bras.

Rendez-vous sur TF1+ pour voir les épisodes de votre série quotidienne en streaming. Deux épisodes en avant-première pour les abonnés premium.