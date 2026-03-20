Plus belle la vie spoiler : Robert fait un aveu choc, Jean-Paul fait une découverte (23 mars 2026)

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Plus belle la vie en avance du 23 mars 2026 – Robert Favre va être interrogé par la police lundi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du lundi 23 mars 2026, Jules est en prison et il risque gros !











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Si Jean-Paul reste persuadé que Jules est une victime dans cette affaire, Idriss doute. Il a découvert que Robert Favre, le grand-père de Jules, est resté ami avec un certain Youssouf, toujours en prison et dont la cellule est juste au dessus de celle de Kassian ! Avec le système du yoyo, Youssouf peut transmettre des infos à Kassian.

Idriss convoque Robert et l’interroge. Celui-ci finit par faire un aveu choc : il a bien demandé à Youssouf de transmettre des lettres de Jules à Kassian ! Il assure qu’il ne s’agissait que de questions de journaliste. En prison, Darius donne la même version à Jean-Paul et assure ne jamais lui avoir répondu. Youssouf dit la même chose à Jean-Paul.



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Et grâce à l’intuition de Steve, la PTS découvre que l’ordinateur de Jules a été piraté quand il a scanné le QR code dans une énigme d’un de Kassian. S’ajoute à ça le témoignage d’un voisin de la mère de Kassian, qui a bien vu Jules Langlois rentrer chez elle au moment de l’agression et ressortir 2h plus tard. Il est innocenté !

Le soir, Jean-Paul se replonge dans le livre de Kassian. Avec Patrick, ils font une découverte choc ! Un message s’y cachait : « Proposez un nouveau jeu et perpétuez mon oeuvre ».

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