Rugby Tournoi des Six Nations : suivre Irlande / Ecosse en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Rugby – Tournoi des Six Nations suivre Irlande / Ecosse en direct, live et streaming. Nouveau match du Tournoi des Six Nations ce samedi. Pour la dernière journée du tournoi, l’Irlande accueille l’Ecosse à Dublin.





Une rencontre à suivre en direct sur TF1 à partir de 15h ce samedi 14 mars 2026. Coup d’envoi à 15h10.







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Le choc entre l’Irlande et l’Écosse, cet après-midi à Dublin, constitue l’une des affiches majeures de la dernière journée du Tournoi des Six Nations. Les deux sélections arrivent avec de grandes ambitions : en fonction des autres résultats de la journée, la victoire pourrait permettre à l’une d’elles de rester en course pour le titre. L’enjeu est donc immense dans un match qui s’annonce très disputé entre deux équipes en forme.

L’Irlande part toutefois avec quelques atouts, notamment l’avantage du terrain à l’Aviva Stadium et une série de succès récents face au XV du Chardon. Mais les Écossais, galvanisés par leur large victoire contre la France lors de la journée précédente, espèrent créer la surprise et mettre fin à une longue série de défaites face à leurs voisins. Entre pression du classement, rivalité historique et intensité propre au Tournoi, tous les ingrédients sont réunis pour un match spectaculaire.



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Les compositions du match Irlande / Ecosse

Le XV de départ de l’Irlande : 15. Osborne ; 14. Baloucoune, 13. Ringrose, 12. McCloskey, 11. O’Brien ; 10. Crowley, 9. Gibson-Park ; 8. Doris (ca^p), 7. van der Flier, 6. Conan ; 5. Beirne, 4. McCarthy ; 3. Furlong, 2. Sheehan, 1. O’Toole.

Remplaçants : 16. Kelleher, 17. Milne, 18. Bealham, 19. Murray, 20. Timoney, 21. Casey, 22. Frawley, 23. Aki.

Le XV de départ de l’Ecosse : 15. Kinghorn, 14. Graham, 13. H. Jones, 12. Tuipulotu (cap), 11. Steyn, 10. Russell, 9. White, 7. Darge, 8. Dempsey, 6. Fagerson M., 5. Gilchrist, 4. Williamson, 3. Fagerson Z., 2. Turner, 1. Schoeman.

Remplaçants : 16. Ashman, 17. Sutherland, 18. Rae, 19. Craig, 20. Bradbury, 21. Horne, 22. Rowe, 23. Jordan.

Irlande / Ecosse en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 15h. Streaming et live sur TF1+.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel du Tournoi des Six Nations.

Irlande / Ecosse, un match de rugby évènement à suivre cet après-midi sur TF1.