Sept à huit du 15 mars 2026 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1

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Sept à huit du 15 mars 2026, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h20 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







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Sept à huit du 15 mars 2026 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 A 15 ans, ils souffrent d’obésité. Leur combat pour maigrir dans un internat spécialisé.



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Dans « 7 à 8 »

🔵 Des milliers de produits écoulés en un clic. Les dangers de la fièvre acheteuse sur TikTok Shop.

🔵 Des objets mis au clou contre du cash. Le prêt sur gage, un coup de pouce pour ces français qui peinent à boucler leurs fins de mois.

🔵 Valentin Delluc, l’acrobate des airs. Ses vidéos au ras des cimes et au dessus des avalanches font le tour du monde.

🔵 Exceptionnellement en raison de l’édition spéciale des élections municipales, pas de portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 15 mars 2026.

Pour les découvrir rendez-vous ce soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.