Sept à Huit : Pierre Perret dans le Portrait de la Semaine ce 8 mars 2026

Ce dimanche 8 mars 2026, le magazine d’information « Sept à Huit » proposera un Portrait de la semaine particulièrement émouvant. La journaliste Audrey Crespo-Mara est allée à la rencontre du chanteur Pierre Perret pour un entretien intime, diffusé à partir de 19h30 sur TF1.


Le célèbre chanteur a accepté d’ouvrir les portes de sa maison, en pleine campagne en Seine-et-Marne. Un lieu chargé de souvenirs où il a vécu plus de 60 ans avec Rebecca, celle qu’il considérait comme son âme sœur.

Rebecca s’est éteinte le mois dernier, laissant l’artiste profondément bouleversé. Pour la première fois depuis sa disparition, Pierre Perret prend la parole. Face à Audrey Crespo-Mara, il évoque avec pudeur et émotion cette absence qui le dévaste, affichant malgré tout « le sourire de la politesse ».

Au cours de cet entretien, le chanteur se confie également sur les femmes de sa vie, celles qui ont marqué son parcours personnel et artistique.


Cette rencontre intervient alors que Pierre Perret publie « Mémé Anna » aux éditions Mareuil et qu’il sort également une collection de livres-CD.

Le Portrait de la semaine de Pierre Perret est à découvrir ce dimanche 8 mars à 19h30 dans « Sept à Huit » sur TF1, ainsi qu’en streaming sur TF1+.

