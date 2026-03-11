Tennis Indian Wells : Alcaraz / Ruud en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Tennis Indian Wells ATP – le match Alcaraz / Ruud en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à suivre ce mercredi soir. Le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz affronte le norvégien Casper Ruud en 8ème de finale d’Indian Wells.





Un match à suivre ce soir à partir de 23h sur Eurosport.







Ce mercredi soir, Carlos Alcaraz affronte Casper Ruud en huitièmes de finale du tournoi d’Indian Wells, avec une place en quarts de finale à la clé. Numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz arrive en favori face au Norvégien, 13e au classement ATP. L’Espagnol est évidemment favori et il a l’avantage dans leurs confrontations directes.



ATP Indian Wells le match Alcaraz / Ruud en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 23h.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Alcaraz / Ruud, 8ème de finale du tournoi de tennis d’Indian Wells, un match à suivre ce soir sur Eurosport.