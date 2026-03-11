Tennis Indian Wells : Alcaraz / Ruud en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Par /

Publicité

Tennis Indian Wells ATP – le match Alcaraz / Ruud en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à suivre ce mercredi soir. Le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz affronte le norvégien Casper Ruud en 8ème de finale d’Indian Wells.


Un match à suivre ce soir à partir de 23h sur Eurosport.

Tennis Indian Wells : Alcaraz / Ruud en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Publicité

Ce mercredi soir, Carlos Alcaraz affronte Casper Ruud en huitièmes de finale du tournoi d’Indian Wells, avec une place en quarts de finale à la clé. Numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz arrive en favori face au Norvégien, 13e au classement ATP. L’Espagnol est évidemment favori et il a l’avantage dans leurs confrontations directes.


Publicité

ATP Indian Wells le match Alcaraz / Ruud en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 23h.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Alcaraz / Ruud, 8ème de finale du tournoi de tennis d’Indian Wells, un match à suivre ce soir sur Eurosport.

A LIRE AUSSI
Ligue des Champions : suivre Real Madrid / Manchester City en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)
Ligue des Champions : suivre Real Madrid / Manchester City en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)
Ligue des Champions : suivre PSG / Chelsea en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)
Ligue des Champions : suivre PSG / Chelsea en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)
Ligue des Champions : suivre Newcastle / Barcelone en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)
Ligue des Champions : suivre Real Madrid / Manchester City en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)
Ligue 1 : Lyon / Paris FC en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)
Ligue 1 : Lyon / Paris FC en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)


Publicité


Retour en haut