Demain Nous Appartient spoiler : Marianne et Sébastien, la rupture ? (vidéo épisode du 16 mars)

Demain nous appartient spoiler – Les choses vont mal tourner entre Marianne et Sébastien dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Dans quelques jours, Marianne va découvrir que Sébastien s’est confié à Bruno sur le fait qu’il n’est pas prêt à s’installer ensemble…











Marianne est triste et déçue, elle se confie à Judith. Elle pense que leur histoire est terminée alors que Judith tente de lui expliquer que Sébastien a juste besoin de prendre son temps… Ça va trop vite pour lui.

Mais Marianne n’apprécie pas que Sébastien ne lui ait pas dit les choses avec honnêteté alors que c’était la première fois depuis la mort de Renaud qu’elle était prête à avancer. Judith est sous le choc quand Marianne lui parle de s’inscrire sur un site de rencontre…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2161 du 16 mars 2026 : Marianne prête à rompre

