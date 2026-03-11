Ligue des Champions : suivre Real Madrid / Manchester City en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Ligue des champions 11 mars 2026 – Real Madrid / Manchester City en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce soir sur Canal+ Foot ! La Ligue des Champions se poursuit ce mercredi soir avec le huitième de finale aller entre le Real de Madrid et Manchester City.





Un match à suivre dès 20h50 sur Canal+ Foot, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Ce mercredi soir, le Real Madrid reçoit Manchester City au Santiago Bernabéu pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une affiche prestigieuse entre deux des plus grandes équipes européennes, qui se retrouvent une nouvelle fois dans la phase à élimination directe de la compétition.

Habitués à se croiser en Ligue des champions ces dernières saisons, les deux clubs offrent régulièrement des confrontations spectaculaires. Le Real Madrid devra toutefois composer avec plusieurs absences importantes dont celle du français Kylian Mbappé, tandis que Manchester City arrive avec l’ambition de prendre un avantage avant le match retour à l’Etihad Stadium. Ce choc entre deux favoris promet une rencontre très intense entre le réalisme madrilène et le jeu de possession des hommes de Pep Guardiola



Real Madrid / Manchester City – Composition des équipes

🔵 Real Madrid (composition probable) : Courtois – Trent, Asencio, Rüdiger, Mendy – Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Güler – Vinicius, Gonzalo

🔵 Manchester City (composition probable) : Donnarumma – Nunes, Ruben Dias, Guehi, Ait-Nouri – Rodri, Semenyo, Bernardo Silva – Foden, Cherki – Haaland

Real Madrid / Manchester City en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ Foot dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Et si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

Real Madrid / Manchester City, match de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50 sur Canal+.