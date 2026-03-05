

Ça commence aujourd’hui du 5 mars 2026, le sommaire – Ce jeudi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 5 mars 2026 à 13h55 « Obésité chez l’enfant » (inédit)

Cet après-midi, Faustine Bollaert propose un numéro inédit consacré à un sujet sensible et essentiel : l’obésité chez l’enfant. Sur le plateau, plusieurs familles viennent témoigner avec sincérité de leur quotidien face à cette maladie qui touche de plus en plus de jeunes. Difficultés à l’école, regard des autres, santé fragilisée, mais aussi parcours de soins et espoir de solutions : les invités racontent leur combat pour aider leurs enfants à retrouver confiance et bien-être.

Aux côtés de spécialistes, l’émission tente également de comprendre les causes de l’obésité infantile et d’apporter des pistes pour mieux accompagner les familles confrontées à cette situation. Un numéro poignant et nécessaire à découvrir cet après-midi sur France 2.



Et à 15h : « Elles étaient prêtes à affronter tous les dangers pour avoir un bébé ! » (rediffusion)

Faustine Bollaert reçoit des femmes qui étaient prêtes à affronter tous les dangers pour réaliser leur rêve de devenir mères. Johanna, atteinte d’une malformation osseuse et mesurant 1m32, savait qu’elle ne pourrait accoucher que par césarienne : les graves complications survenues lors de sa quatrième grossesse restent un traumatisme, sans pour autant éteindre son désir d’un cinquième enfant. Constance, née avec une cardiopathie congénitale complexe, a appris en début de grossesse qu’elle avait 80 % de risque d’y laisser la vie. Quant à Mélissa, atteinte de mucoviscidose, elle a toujours voulu un enfant malgré les risques : à quatre mois de grossesse, victime d’une grave hémorragie, elle a même refusé une intervention qui aurait pu mettre en péril son bébé, préférant risquer sa vie plutôt que de perdre son enfant.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.