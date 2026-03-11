The Power du 11 mars 2026 : quel est le premier indice ? (résumé, spoiler + replay épisode 3)



The Power, résumé détaillé de l'épisode 3 du mercredi 11 mars 2026 - C'est parti pour l'épisode 3 de la saison 3 du jeu de télé-réalité "The Power" sur W9. On retrouve les joueurs en plein premier jeu collectif, la chaine liquide.











Fin du jeu : c'est un échec total ! Beaucoup ont compris que Jordan a fait exprès de perdre, ils sont nombreux à le soupçonner d'être le Power Player. Et Jean-Edouard, qui a été nul, est pour beaucoup considéré comme le complice. Jonathan se frotte les mains.

Résultat, pas d'indice sur l'identité du Power Player. Après le jeu, les tensions sont fortes. Et certains doutent d'Enzo, qui rappelle que c'était un travail d'équipe.

Petit goûter pour les joueurs, Julien met les pieds dans le plat en parlant de Laura et Manon. Et elles décident finalement de s'expliquer.



L'alarme retentit, Kaos annonce l'inauguration de la Panic Room, une pièce dans le noir où celui qui ira devra affronter sa phobie ! Et c'est le Power Player qui a décidé qui envoyer. Les joueurs découvrent que c'est des crapauds / grenouilles dans la Panic Room. Et Kaos annonce que c'est Beverly qui doit y aller. Kaos explique que sa valise a été fermée à clé et celle-ci est au milieu des grenouilles ! Elle a 3 minutes pour récupérer la clé sinon elle devrait porter les vêtements de Kelly. C'est un échec pour Beverly !

Jean-Edouard annonce qu'il soupçonne Jonathan. Ce dernier décide alors de contre-attaquer. Il dit à Damien que Jean-Edouard est bizarre... Et Laura les rejoint, elle annonce droit dans les yeux à Jonathan qu'il peut être le Power Player.

Kaos annonce aux joueurs qu'ils ont une nouvelle chance de remporter un indice ! Ils sont tous motivés. Dans ce jeu, ils vont s'affronter en individuel ! Le gagnant aura l'indice et pourra choisir de le partager ou pas. Enzo est déterminé à gagner. Il s'agit d'un quizz de culture générale. Et c'est Beverly qui remporte le jeu et l'indice ! Elle doit choisir quelqu'un pour aller dans la salle des indices avec elle. Benoit insiste pour qu'elle le choisisse. Mais elle désigne finalement Julien. Ensemble, ils vont dans la salle des indices...

SPOILER le premier indice est...

Dans l'épisode de demain, vous allez découvrir le premier indice dévoilé à Julien et Beverly : "le prénom du Power Player contient au moins un O ou un A". Le "ou" est souligné. Julien et Beverly sont convaincus que c'est Jean-Edouard !

The Power, le replay du 11 mars

Si vous avez manqué l'épisode 3 ce mercredi 11 mars 2026, sachez que l'émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 12 mars à 17h40 sur W9 pour suivre l'épisode 4.