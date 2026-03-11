Ici Tout Commence spoiler : Stanislas face à un nouveau coup dur mais... (vidéo épisode du 16 mars)



Ici tout commence spoiler – Nouveau coup dur à venir pour Stanislas Duchesnay dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, après ses multiples mensonges, Angèle va décider de rompre !











Mais Stanislas peut compter sur le soutien de Bakary : ils se sont réconciliés et concourent ensemble au Prix Armand des Arts de la Table ! Coline a prévenu Bakary de la rupture de sa mère et Stanislas, alors Bakary retrouve son ex beau-père avec des burgers pour le réconforter…

Bakary confie à Stanislas qui se souvient que quand il avait 9 ans, il lui avait acheté des burgers suite à son coeur brisé par une copine en CE2. Stanislas s’en souvient très bien… Un joli moment de complicité, ces deux là semblent vraiment se retrouver.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1393 du 16 mars 2026 : Stanislas et Bakary se retrouvent

