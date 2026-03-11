Ici Tout Commence spoiler : Stanislas face à un nouveau coup dur mais… (vidéo épisode du 16 mars)

Par /

Ici tout commence spoiler – Nouveau coup dur à venir pour Stanislas Duchesnay dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, après ses multiples mensonges, Angèle va décider de rompre !


Capture TF1


Mais Stanislas peut compter sur le soutien de Bakary : ils se sont réconciliés et concourent ensemble au Prix Armand des Arts de la Table ! Coline a prévenu Bakary de la rupture de sa mère et Stanislas, alors Bakary retrouve son ex beau-père avec des burgers pour le réconforter…

Bakary confie à Stanislas qui se souvient que quand il avait 9 ans, il lui avait acheté des burgers suite à son coeur brisé par une copine en CE2. Stanislas s’en souvient très bien… Un joli moment de complicité, ces deux là semblent vraiment se retrouver.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : grosse surprise pour le coup d’envoi du prix Armand ! (vidéo épisode du 13 mars)


Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1393 du 16 mars 2026 : Stanislas et Bakary se retrouvent

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.

