The Power du 19 mars 2026 : Enzo va-t-il être démasqué ? (résumé, spoiler + replay épisode 9)

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The Power, résumé détaillé de l’épisode 9 du jeudi 19 mars 2026 – C’est parti pour l’épisode 9 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs en pleine soirée alors que Jonathan et Beverly soupçonnent Enzo… Il ment à Beverly les yeux dans les yeux.











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Le lendemain au petit déjeuner, Nehuda essaie de tourner les soupçons sur Kelly. Kaos demande ensuite aux joueurs de se diriger vers le portail. Il organise un nouveau jeu avec à la clé : un indice sur le Power Player ! Ça se passe dans la piscine, Julien s’inquiète car il ne sait pas nager…

Kaos explique les règles : il va leur poser une question qui a plusieurs réponses possibles. Chacun leur tour ils devront donner une réponse différente. Chaque joueur qui perd tombera dans l’eau ! A la fin du jeu, il ne reste plus qu’Enzo et Jean-Edouard. Et c’est finalement Enzo qui remporte le jeu et l’indice sur le Power Player !

Enzo doit choisir quelqu’un pour aller avec lui dans la salle des indices. Il choisit… Nehuda ! Jonathan ne comprend pas et trouve ça suspect. Dans la salle des indices, ils découvrent l’indice : « le Power Player mesure plus d’1 mètre 70 ». Evidemment, ils décident de donner un autre indice aux joueurs. Ils se mettent d’accord sur « le Power Player mesure plus d’1 mètre 80 ! Tous les doutes tombent sur Jonathan, Damien, Kelly et Manon.



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C’est l’heure de décider qui envoyer à la confrontation téléphonique avec le Power Player. Ils choisissent Jean Edouard !

SPOILER Enzo sera-t-il démasqué ?

Dans l’épisode de demain, on va découvrir qu’Enzo brouille les pistes face à Jean-Edouard. Il repart de la confrontation convaincu que le Power Player est une femme, tout le monde soupçonne Kelly. Place ensuite à la cérémonie d’élimination. Kaos révèle l’avantage de Manon, qui a remporté le dernier défi et avait le choix entre révélé un complice à tout le monde ou obtenir une immunité !

The Power, le replay du 19 mars

Si vous avez manqué l’épisode 9 ce jeudi 19 mars 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 20 mars à 17h40 sur W9 pour suivre l’épisode 10.