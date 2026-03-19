La meilleure boulangerie de France du 19 mars 2026 : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?

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La meilleure boulangerie de France du 19 mars 2026 – Bruno Cormerais, Michel Sarran et Chiara Serpaggi vous donnent rendez-vous ce soir sur M6 pour la suite de la saison 13 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Le jury continue son tour au Nord de la Bretagne.





Une émission à voir dès 18h30 sur M6 mais aussi en replay sur M6+







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La meilleure boulangerie de France du 19 mars 2026 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette 19ème semaine de la saison, le jury est en Bretagne – côté Nord.

🔵 Lundi, c’est la boulangerie d’Audrey et Sébastien dans le Finistère qui a remporté la victoire avec la jolie moyenne de 8,8/10 (8,5/10 pour la première impression, 9,5/10 pour le produit fétiche, 9/10 pour le pain signature, et 8/10 pour le défi du jury).



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🔵 Mardi, c’est la boulangerie d’Amélie et Pierre dans le Finistère qui a remporté la victoire avec l’excellente moyenne de 9/10 (8,5/10 pour la première impression, 9/10 pour le produit fétiche, 10/10 pour le pain signature, et 8,3/10 pour le défi du jury).

🔵 Mercredi, c’est la boulangerie de Patrice dans le Finistère qui a remporté la victoire avec la magnifique moyenne de 9,4/10 (10/10 pour la première impression, 9,5/10 pour le produit fétiche, 9,5/10 pour le pain signature, et 8,7/10 pour le défi du jury).

🔵 Ce jeudi soir, le jury sera cette fois en Ille-et-Vilaine avec des paysages à couper le souffle et des boulangers talentueux !

Rappel des boulangeries de la semaine

📅 Lundi 16 mars : L’atelier du boulanger à Brest (Finistère) / Penn ar bread à Guipavas (Finistère)

📅 Mardi 17 mars : Pain prenelle et chocolat au Folgoët (Finistère) / La meule de Pierre à Plouguerneau (Finistère)

📅 Mercredi 18 mars : Tour de mains à Landéda (Finistère) / La boulangerie, terroir et tradition à Lannion (Côtes-d’Armor)

📅 Jeudi 19 mars : Le fournil de Faustin à Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine) / Kanel et Korazan à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine)

📅 Vendredi 20 mars : O’carré des gourmands à Ploufragan (Côtes-d’Armor) / La mie de Pierre à Jugon-les-Lacs (Côtes-d’Armor)

En fin de semaine, le meilleur d’entre eux aura le privilège de représenter la Bretagne – côté Nord pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la saison

La Meilleure Boulangerie de France repart sillonner les routes pour une nouvelle escapade gourmande aux quatre coins du pays. Cette saison encore, l’émission mettra à l’honneur des fournils d’exception, en célébrant le terroir, le savoir-faire artisanal et la richesse du patrimoine culinaire français.

Côté jury, la cheffe pâtissière Chiara Serpaggi rejoint Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran. L’aventure sera également ponctuée par la présence du chef Danny Khezzar, invité à vivre et partager cette expérience unique.