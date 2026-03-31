The Power du 31 mars 2026 : un abandon, Jordan et Beverly seront-ils démasqués ? (résumé, spoiler + replay épisode 15)

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The Power, résumé détaillé de l’épisode 15 du mardi 31 mars 2026 – C’est parti pour l’épisode 15 de la saison 3 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs en plein jeu Tour de Babel.











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Nouvelle victoire de l’équipe de Delta, qui saute de joie. Les violets perdent encore, ils sont dépités. L’équipe de Delta remporte une confrontation téléphonique avec le Power Player adverse. Ils soupçonnent Beverly et c’est Kelly qui y va.

Chez les violets, on conseille à Beverly de masquer son accent et parler comme Laura. Kelly décide de poser des questions en rafale pour la pousser à la faute… Mais Beverly décide de ne répondre à rien. Kelly réussit quand même à écarter les soupçons sur Jean-Edouard grâce à une ref trop récente.

Quand ça se termine, Kelly retrouve son équipe et elle pense avoir reconnu la façon de parler de Laura. Beverly a donc bien réussi sa stratégie !



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Le Power Player des Kaos a fait un choix amusant : il va empêcher un joueur de l’équipe de Delta de se déplacer discrètement. Il s’agit de Jordan, il va devoir marcher avec des pieds de poule qui font du bruit ! Beverly a choisi Jordan pour brouiller les pistes.

Kaos organise un nouveau pour gagner un indice sur le Power Player. Kelly et Laura s’affrontent, il s’agit de faire tomber des balles dans une boite fixer dans son dos. Il s’agit d’un double défi, les deux peuvent gagner si elles réussissent dans un temps imparti ! Et Laura et Kelly réussissent toutes les 2 et font donc chacune remporter un indice à leurs équipes.

Les violets ouvrent leur indice : le Power Player de l’équipe de Delta est tatoué ! Ils comprennent que ce n’est pas Benoit. Et les rouges regardent leur indice : le Power Player de l’équipe de Kaos ne chausse pas du 41.

SPOILER les Power Player seront-ils démasqués ?

Dans l’épisode de demain, Nehuda abandonne ! Et alors que chaque Power Player a un défi à relever, celui de Kaos perd et un joueur de leur équipe est innocenté : Laura. L’équipe de Delta est désormais convaincue que Beverly est Power Player et c’est l’heure de la cérémonie. Les violets ciblent Damien, Jordan n’est donc pas démasqué.

The Power, le replay du 31 mars

Si vous avez manqué l’épisode 15 ce mardi 31 mars 2026, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 1er avril à 17h40 sur W9 pour suivre l’épisode 16.