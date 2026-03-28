The Voice du 28 mars 2026 : une ancienne de la Star Academy tente sa chance ce soir ! (extrait vidéo prime 5)

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The Voice du 28 mars 2026 extrait vidéo – Place à la cinquième soirée d’auditions à l’aveugle de la nouvelle saison de The Voice ce soir sur TF1. Les coachs – Florent Pagny, Amel Bent, Lara Fabian, et Tayc – poursuivent la formation de leurs équipes.





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







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The Voice du 28 mars 2026, extrait vidéo

Ce samedi soir sur TF1, Johanna tentera de convaincre les coachs lors des auditions à l’aveugle de The Voice. À 37 ans, elle revient sur scène avec une détermination nouvelle, bien décidée à raviver un rêve qu’elle pensait avoir abandonné.

Passionnée de chant depuis l’adolescence, elle avait déjà vécu une première aventure marquante en participant à la Star Academy 8, où elle était allée jusqu’en demi-finale. Une expérience intense, mais parfois difficile, durant laquelle elle s’était sentie enfermée dans certaines étiquettes. Après plusieurs projets scéniques, la pression et les attentes finissent par la pousser à tout arrêter.



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Elle se tourne alors vers la peinture, qui devient peu à peu un refuge, puis un véritable métier. Autodidacte, Johanna se reconstruit et entame une nouvelle vie, marquée aussi par la naissance de ses deux filles.

En 2021, l’anniversaire de la Star Academy agit comme un déclic. Un mois plus tard, elle écrit sa première chanson depuis huit ans. Aujourd’hui, Johanna souhaite réunir ses deux univers : la voix et la couleur. Elle remonte sur scène pour vibrer, se réparer et transmettre à son tour ses émotions.

Retrouvez sa présentation en avant-première sur TF1+ en cliquant ici.

The Voice 2026, rappel de la présentation de la nouvelle saison

Plus de 70 % des chansons interprétées cette saison n’avaient encore jamais résonné sur la scène de The Voice. Les talents explorent ainsi des univers musicaux variés et proposent des reprises personnelles qui mettent en avant leur identité artistique.

La compétition se renouvelle également grâce à des règles repensées et à des surprises inédites : chaque coach dispose désormais d’une Arme Secrète, un joker exclusif gardé secret vis-à-vis des autres, capable de bouleverser le déroulement des Auditions à l’Aveugle. Parmi ces atouts figure le « Boomerang », qui permet à un coach bloqué de renvoyer le blocage à son auteur afin de pouvoir se retourner.

Les coachs conservent par ailleurs leurs deux Blocks ainsi que le pouvoir de la Seconde Chance, renforçant encore la dimension stratégique du jeu.

The Voice 2026, ça continue ce samedi 28 mars 2026 dès 21h10 sur TF1 et bien sûr sur TF1+ pour voir ou revoir les émissions et/ou les prestations de chaque talent en replay.