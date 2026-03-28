« Meurtres en Gironde » : votre téléfilm inédit ce 28 mars sur France 3 (histoire, interprètes)

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« Meurtres en Gironde » au programme TV du samedi 28 mars 2026 – Ce samedi soir à la télé, France 3 diffuse le téléfilm inédit « Meurtres en Gironde », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ». Dans les rôles principaux, Blandine Bellavoir, Marc Ruchmann, Lola Dubini et Julien Masdoua.





A suivre dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







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« Meurtres en Gironde » : l’histoire

Qui pouvait en vouloir au point d’assassiner Éliane Caron, militante écologiste profondément engagée dans la protection de la forêt landaise, puis d’abandonner son corps au cœur d’une clairière ? Et quel lien mystérieux pourrait exister entre la victime et Thérèse Desqueyroux, le célèbre roman de François Mauriac — écrivain emblématique de la région — dont un exemplaire rare a été retrouvé près d’elle ?

C’est cette affaire aussi troublante que sensible que la capitaine de gendarmerie Clara Castella et le commandant Julien Belmont vont devoir élucider. Mais très vite, il apparaît qu’un passé commun relie les deux enquêteurs, et cette enquête les contraindra à faire face à des blessures anciennes, jamais vraiment refermées…



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Casting : interprètes et personnages

Avec Blandine Bellavoir (Clara Castella), Marc Ruchmann (Julien Belmont), Lola Dubini (Stéphanie Lacassagne), Julien Masdoua (Brigadier Barutel), Léo Labertrandie (Léo Vigan), Yann Sundberg (Charles Vigan), Rebecca Chateau (Marie Dormoy)