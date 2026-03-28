Audiences 27 mars 2026 : « Tropiques criminels » leader devant « Danse avec les Stars »

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Audiences 27 mars 2026 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences vendredi soir avec un inédit de la série « Tropiques criminels », qui a captivé 3,27 millions de téléspectateurs pour 19,2% de pda.





C’est devant TF1 avec le 8ème prime de la nouvelle saison de « Danse avec les Stars », qui a captivé 2,69 millions de téléspectateurs pour 16,4% de pda.







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Audiences 27 mars 2026 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec un numéro inédit du « Quiz des champions », qui a intéressé 1,18 million de téléspectateurs pour 8,1% de pda.

M6 suit avec l’étape 4 de « Pékin Express », qui a rassemblé 1,08 million de téléspectateurs pour 6,4% de pda.



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Source chiffres audiences : Médiamétrie