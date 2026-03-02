Ici Tout Commence spoiler : Anaïs recadre Stanislas (vidéo épisode du 5 mars)



Ici tout commence spoiler – Anaïs va recadrer Stanislas dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Avec l’arrivée de Bakary, le prof de salle est complètement perdu et il va carrément oublier le cocktail d’accueil du jury pour le prix des Arts de la Table !











Anaïs en parle avec Clotilde quand Stanislas les rejoint. Anaïs lui demande s’il a choisi sa brigade, elle comprend à sa tête qu’il a totalement oublié… Elle lui rappelle l’importance de l’évènement.

Anaïs est clair avec Stanislas : tout doit être parfait, s’ils ont décidé de relancer le Prix Armand des Arts de la Table, c’est pour redorer l’image de l’institut Auguste Armand ! Elle décide de superviser elle-même le cocktail et lui demande de se concentrer sur ses entrainements avec Coline.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1386 du 5 mars 2026 : Anaïs recadre Stanislas

