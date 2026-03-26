Top Chef : Théo, Sacha, ou Lucas qui a remporté le duel du concours parallèle dans l’épisode 4 ? Qui est définitivement éliminé ?

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Diffusé hier soir en seconde partie de soirée sur M6, le quatrième épisode du concours parallèle de « Top Chef » a une nouvelle fois rebattu les cartes. Après son élimination de la compétition principale, Lucas a rejoint Théo et Sacha pour tenter de rester en course dans ce tournoi de la dernière chance. À la clé : deux places pour poursuivre l’aventure et garder l’espoir d’une réintégration aux portes des phases finales











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Un affrontement à trois sous haute pression

Les trois candidats ont dû proposer une assiette capable de convaincre un jury toujours plus exigeant, bien décidé à ne garder que les prestations les plus abouties. Pour Lucas, l’enjeu était clair : rebondir immédiatement après son élimination. De leur côté, Théo et Sacha devaient confirmer leur régularité dans ce concours parallèle.

Sacha réalise la prestation la plus marquante

Lors de la dégustation, c’est Sacha qui a le plus marqué les esprits. Son plat, à la fois audacieux et parfaitement maîtrisé, a bluffé le jury, qui a salué sa créativité ainsi que la précision de ses cuissons.

Grâce à cette performance, il s’est logiquement hissé en tête de l’épreuve, consolidant sa place comme l’un des candidats les plus solides de ce concours parallèle depuis plusieurs semaines.



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Théo décroche la deuxième place qualificative, Lucas définitivement éliminé

Derrière lui, Théo a également su convaincre les chefs avec une proposition jugée cohérente et bien exécutée. S’il n’a pas autant impressionné que Sacha, sa prestation a été jugée suffisante pour lui offrir la deuxième place qualificative et lui permettre de poursuivre l’aventure la semaine prochaine. Cette qualification confirme la bonne dynamique de Théo, qui enchaîne les performances solides depuis son arrivée dans cette compétition de repêchage.

En revanche, la soirée s’est révélée fatale pour Lucas. Malgré une réelle détermination et une envie évidente de se rattraper, son plat n’a pas convaincu autant que ceux de ses adversaires. Il est donc définitivement éliminé de l’aventure Top Chef.

Avec cette nouvelle étape franchie, Sacha et Théo se rapprochent un peu plus de leur objectif : faire partie des deux candidats qui auront la chance de réintégrer la compétition principale dans quelques semaines. Le niveau ne cesse de monter dans ce concours parallèle, où chaque épreuve devient décisive.