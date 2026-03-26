Plus belle la vie spoiler : qui est mort ? La police et Kassian font de folles découvertes ! (27 mars 2026)

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Plus belle la vie en avance du 27 mars 2026 – Noémie est-elle morte dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? On peut vous dire que dans l’épisode de demain, vendredi 27 mars 2026, la police découvre que ce n’est pas le corps de Noémie !











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En effet, c’est Kévin Pelot qui a été assassiné ! Et Charlotte annonce à ses collègues qu’elle a trouvé une surprise près du corps : un origami vert ! Patrick, Jean-Paul et Idriss font donc le lien avec les meurtres de Basile Dupart et Philippe Delmas, tous les deux morts un mois avant la sortie du livre de Kassian. Reste à trouver le lien que pourrait avoir le maître du jeu avec eux alors qu’actuellement il s’en prend à la famille de Jean-Paul.

Charlotte fait ensuite une autre découverte capitale : le casse-tête comporte un autre compartiment caché ! Jean-Paul décide donc de retourner voir Kassian pour qu’il l’aide à l’ouvrir et il lui parle de la signature du tueur avec origamis. Kassian ne lui parle pas de l’origami rouge qu’il a reçu et Boher manque de prudence : il laisse le casse-tête et l’origami vert à Kassian !



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Seul dans sa cellule, Darius ressort donc l’origami rouge. Il l’ouvre et y découvre un schéma… Il le reforme d’une façon différente et en le superposant avec le vert, ça permet d’ouvrir le casse-tête ! A l’intérieur, Kassian découvre deux parties qui une fois réunies forment un couteau, ainsi qu’un message. Tout laisse désormais à croire que le maître du jeu veut aider Kassian à s’évader de prison.