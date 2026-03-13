Tropiques Criminels du 13 mars : lancement de la saison 7 ce soir sur France 2



Tropiques Criminels du 13 mars 2026 – Ce vendredi soir, France 2 débute la diffusion de la nouvelle saison de la série « Tropiques Criminels ». Au programme ce soir, l’épisode 1 de la saison 7.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Présentation de la saison 7

Ciblée par une vengeance, Mélissa traverse une épreuve traumatisante dont elle peine à se remettre. Marquée par l’intensité et l’adrénaline ressenties, elle se met à rechercher ce frisson à tout prix et glisse, malgré elle, dans l’univers des jeux d’argent. Une addiction qui menace de tout lui faire perdre, de son futur mariage à sa maison.

De son côté, Gaëlle voit sa vie bouleversée lorsqu’elle hérite d’une importante somme d’argent après la mort de son père biologique, dont elle ignorait l’existence. Ces révélations provoquent un véritable séisme et modifient profondément ses habitudes. Jusqu’au moment où elle commence à s’interroger sur le comportement étrange de Mélissa et décide de mener l’enquête.



Sonia Rolland (Mélissa Sainte-Rose), Béatrice de La Boulaye (Gaëlle Crivelli), Julien Beramis (Aurélien Charlery), Valentin Papoudof (Philippe Dorian), Stephan Wojtowicz (Commissaire Alain Etcheverry), Guillaume Gabriel (Arnaud), Tya Deslauriers (Thaïs Lafleur), Alix Serman (Jason Paris)

Tropiques Criminels du 13 mars 2026 : votre épisode inédit

Épisode 1 – Plage n° 6

La scène de crime a été soigneusement nettoyée et ne laisse derrière elle que très peu d’indices. Cette fois, aucun doute : elles ont affaire à un professionnel. Parallèlement à leur enquête, elles accueillent une officière de l’IGPN venue leur prêter main-forte pour retrouver le meurtrier de Lebrac. Au fil des investigations, les pistes se brouillent… jusqu’à ce que Phil avance une hypothèse : les deux meurtres pourraient être liés.

Avec Maëlle Mietton (Clémence), Tadrina Hocking (Madame Domenico), Rémi Johnsen (Paul), Ariane Chonville (Lia)

« Tropiques Criminels », ça continue ce soir à partir de 21h10 sur France 2.