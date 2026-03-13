Pékin Express du 13 mars 2026 : l’épisode 2 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?



« Pékin Express : au royaume des dragons » au programme TV du vendredi 13 mars 2026 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour l’épisode 2 de « Pékin Express : au royaume des dragons ». Après l’élimination de Pascal et Fafa, place à la seconde étape au Népal.





A suivre dès 21h10 sur M6, puis en replay sur M6+ durant 7 jours.







« Pékin Express : au royaume des dragons », l’épisode 2 du 13 mars 2026

Pour cette deuxième étape, les équipes partent à la découverte du parc de Chitwan, l’un des trésors naturels du Népal. Sur leur route, les candidats pourraient croiser éléphants, rhinocéros et même quelques tigres du Bengale. Une mission les attendra également au cœur d’une rivière infestée de crocodiles : une épreuve en eaux troubles qui s’annonce particulièrement redoutable.

Les candidats mettront ensuite le cap vers les contreforts de la chaîne des Annapurnas, où les attend une véritable route de l’extrême. Camions instables sur des pistes boueuses, routes étroites à flanc de précipice… cette traversée promet de chambouler le classement.



Cette étape marquera aussi l’introduction d’une nouvelle règle : l’Extra Time. Symbolisé par un t-shirt, cet avantage devra être porté par l’équipe qui le possède, avec le risque de se le faire dérober par les autres binômes. L’équipe qui franchira la ligne d’arrivée en portant ce t-shirt bénéficiera d’un bonus de 30 minutes sur son temps de course.

VIDEO

Déjà impatients ? En attendant voici la bande-annonce de ce qui vous attend ce soir.