Un dimanche à la campagne du 15 mars 2026 : les invités de Frédéric Lopez

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Un dimanche à la campagne du 15 mars 2026, les invités – Frédéric Lopez est de retour cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro de l’émission « Un dimanche à la campagne ». Qui reçoit-il aujourd’hui dans sa maison à la campagne ? On vous dit tout !





Rendez-vous exceptionnellement à 15h40 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Un dimanche à la campagne du 15 mars 2026 : sommaire et invités

Ce dimanche, « Un dimanche à la campagne » propose un rendez-vous un peu particulier sur France 2. Avant le grand retour des numéros inédits la semaine prochaine, l’émission présentée par Frédéric Lopez invite les téléspectateurs à revivre les meilleurs moments de la saison.

Installé dans sa maison de campagne, l’animateur rouvre l’album de cette année riche en émotions et en confidences. Entre fous rires, souvenirs d’enfance, moments de musique et témoignages bouleversants, cette émission spéciale permettra de retrouver les séquences qui ont marqué les invités… et les téléspectateurs.



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Au fil de ce best-of, plusieurs personnalités qui ont accepté de se confier à cœur ouvert dans Un dimanche à la campagne seront à nouveau à l’honneur. L’occasion de replonger dans ces discussions sincères et ces instants suspendus qui font la signature de l’émission.

Un numéro placé sous le signe de la nostalgie et de la convivialité, parfait pour patienter avant le retour des épisodes inédits dimanche prochain, toujours sur France 2.