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66 minutes du 15 mars 2026, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





A suivre dès 17h40 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur M6+







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66 minutes du 15 mars 2026, sommaire

🚔 Villepinte : révélations sur l’évasion de l’année

Comment un détenu dangereux a-t-il pu quitter la prison de Villepinte en toute simplicité ? En Seine-Saint-Denis, trois complices déguisés en policiers se présentent avec de faux documents judiciaires et réussissent à faire extraire le prisonnier, sans éveiller le moindre soupçon. La supercherie ne sera découverte que près de deux jours plus tard. Notre enquête revient sur cette évasion spectaculaire et sur les failles qui l’ont rendue possible. Faux ordres de mission, contrôles insuffisants, procédures contournées : cette affaire sidérante met en lumière la vulnérabilité d’un système pourtant censé être ultra-sécurisé.

🦟 Moustiques : ils sont déjà là !

Les beaux jours approchent… et avec eux une menace aussi précoce qu’inattendue. Dans le sud de la France, les spécialistes redoutent déjà une invasion massive de moustiques dès le mois de mars. En cause : un hiver particulièrement pluvieux qui a créé des conditions idéales pour leur reproduction. Dans certaines zones de Provence et du littoral méditerranéen, des milliards de larves seraient déjà présentes dans les zones humides. Quelques journées de douceur suffiraient à déclencher une éclosion massive, transformant les premières soirées en extérieur en véritable cauchemar pour les habitants. Face à cette explosion annoncée, les équipes de démoustication sont déjà mobilisées.



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⛽ Essence : jusqu’où les prix vont-ils grimper ?

À la pompe, les automobilistes commencent déjà à le constater. Dans plusieurs stations-service du sud de la France, le litre de diesel dépasse 1,80 euro. Et certaines affichent même plus de 2 euros le litre pour certains carburants. Même tendance du côté du fioul domestique, dont les tarifs repartent à la hausse pour les particuliers. En cause : les tensions liées au conflit en Iran qui secouent les marchés pétroliers. Les craintes de perturbations dans l’approvisionnement mondial ont fait bondir les cours du brut, entraînant mécaniquement une hausse des carburants en Europe. Et si la crise se prolonge, les spécialistes redoutent une nouvelle flambée des prix dans les prochaines semaines.

✈️ Dubaï : au cœur d’un rapatriement express

Images rares au cœur d’une évacuation improvisée. À l’aube, cent cinquante Français montent dans quatre bus à Dubaï. Tous tentent de quitter une région devenue incertaine depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Car le ciel du Golfe s’est brutalement refermé. Espaces aériens fermés, vols annulés, itinéraires bouleversés : des milliers de voyageurs se retrouvent bloqués dans les grands hubs de la région. À Dubaï, où vivent plus de 30 000 Français, les demandes d’aide se multiplient. Alors une solution inattendue s’organise : fuir par la route. Direction Oman, après près de dix heures de traversée du désert pour rejoindre un aéroport encore accessible. Nous avons suivi ce convoi exceptionnel organisé avec l’appui du consulat. Préparatifs dans l’urgence, tension au moment du départ, incertitude à la frontière : immersion dans cette opération de sortie spectaculaire.

Et à 18h40 dans 66 minutes Grand Format :

🔸 Terrasses et jardins : les nouveaux bons plans de l’été

Avec le retour des beaux jours, une envie refait surface dans de nombreux foyers : profiter pleinement de son balcon, de sa terrasse ou de son jardin. Pour beaucoup de Français, ces espaces deviennent dès le printemps de véritables pièces de vie supplémentaires.

Mais dans un contexte de pouvoir d’achat sous pression, il n’est pas question de dépenser une fortune. De plus en plus de particuliers optent pour des solutions astucieuses et économiques : meubles réalisés à partir de palettes récupérées, décorations faites maison ou bonnes affaires dénichées dans les magasins de déstockage. Avec un peu de créativité, il est possible de métamorphoser son extérieur pour seulement quelques dizaines d’euros.

Et cette année, une tendance pourrait bien s’imposer dans les jardins : le bar d’extérieur. À l’approche de la Coupe du monde de football, nombreux sont ceux qui souhaitent aménager chez eux un espace convivial pour regarder les matchs entre amis.

Mobilier malin, système D et nouvelles idées déco : comment transformer son jardin en un lieu de détente et de fête sans faire exploser son budget.