Un dimanche à la campagne du 29 mars 2026 : les invités de Frédéric Lopez

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Un dimanche à la campagne du 29 mars 2026, les invités – Frédéric Lopez est de retour cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro de l’émission « Un dimanche à la campagne ». Qui reçoit-il aujourd’hui dans sa maison à la campagne ? On vous dit tout !





Rendez-vous à 16h05 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Un dimanche à la campagne du 29 mars 2026 : sommaire et invités

Pour ce nouvel épisode d’Un dimanche à la campagne, Frédéric Lopez reçoit trois invités aux parcours aussi inspirants que singuliers :

🎭 Bruno Solo — Acteur, réalisateur, producteur et scénariste, il a marqué toute une génération avec son rôle dans La Vérité si je mens ! et la création de Caméra Café sur M6, aux côtés d’Yvan Le Bolloc’h. Connu pour son sens du rythme et sa répartie, il a pourtant dû surmonter de nombreux obstacles et attendre l’âge de 26 ans avant de commencer à vivre pleinement de sa passion.



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😂 Héléna Nagapetyan — Humoriste au franc-parler assumé, elle a conquis des milliers de spectateurs et plus d’un million d’abonnés sur les réseaux sociaux. Son ascension est fulgurante : elle découvre le stand-up en 2021, alors qu’elle est maman solo, et décide de se lancer malgré les sacrifices que cela implique.

🧠 Louis Derungs — Conférencier, auteur, hypnothérapeute, expert en neurosciences et désormais acteur, il vient de recevoir le Prix de la meilleure interprétation masculine au Festival de Luchon 2026 pour le film Après la fin. À 19 ans, un accident bouleverse sa vie et lui fait perdre ses deux bras. Véritable exemple de résilience, il a su réinventer son destin sans jamais renoncer à ses rêves.

Une nouvelle édition d’Un dimanche à la campagne placée sous le signe de l’émotion, des confidences et de la bonne humeur.

Un dimanche à la campagne : extrait vidéo du 29 mars 2026