Zone Interdite du 22 mars : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

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Zone Interdite du 22 mars 2026 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur M6 avec un numéro du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir il a pour thème « Australie : ce pays du bout du monde qui fait rêver les Français ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou sur M6+ pour le replay.







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Zone Interdite du 22 mars 2026 : « Australie : ce pays du bout du monde qui fait rêver les Français »

Pays lointain qui fait rêver, l’Australie attire chaque année des dizaines de milliers de Français. Grande comme quatorze fois la France, elle séduit par sa nature spectaculaire et ses opportunités économiques : salaires en moyenne 60 % plus élevés et chômage deux fois plus faible. Pour beaucoup, c’est le pays de tous les possibles.

Installés à Brisbane depuis dix ans, Alicia et Florian ont pris une année sabbatique pour parcourir l’Australie en caravane avec leurs deux enfants. Sur près de 30 000 km, entre pistes de sable rouge, routes infinies et plages paradisiaques, la famille découvre une nature aussi magnifique que parfois dangereuse.



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À Sydney, Jérémy et Clara, originaires de Valenciennes, vivent depuis dix-sept ans avec leurs trois enfants. Lui est consultant dans la tech, elle cadre RH : leurs 12 000 € mensuels leur offrent un confort certain, mais suffiront-ils pour acheter une maison dans une ville où l’immobilier flambe ?

William, 25 ans, venu de Biarritz, travaille comme maître-nageur dans une piscine à vagues où s’entraînent des surfeurs professionnels. Installé près de Bondi Beach, il gagne 3 600 € nets par mois et profite pleinement du mode de vie australien.

Chaque année, près de 30 000 jeunes Français arrivent avec un visa vacances-travail. C’est le cas de Tiffany, architecte, et Baptiste, ingénieur aérospatial, qui espèrent transformer leur expérience en véritable opportunité professionnelle.

Axel, 25 ans, ancien commercial en région parisienne, a lui choisi Kalgoorlie, au cœur du désert. Devenu artificier dans une mine d’or, il gagne jusqu’à 10 000 € par mois, au prix d’une vie rude mais lucrative.

Enfin, le chef Guillaume Brahimi incarne la réussite à l’australienne. Arrivé il y a trente ans, l’ancien élève de Joël Robuchon est aujourd’hui une star de la gastronomie et de la télévision, à la tête de restaurants prisés à Melbourne et Perth, et installé dans l’un des quartiers les plus exclusifs de Sydney.