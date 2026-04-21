Coupe de France : suivre Lens / Toulouse en direct (+ score en temps réel et résultat final)

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Coupe de France, le match Lens / Toulouse en direct, live et streaming ce mardi 21 avril 2026 – Place à la première demi-finale de la Coupe de France ce mardi soir à la télé. Le RC Lens reçoit Toulouse.





A suivre ce soir sur France 2 et beIN Sports, coup d’envoi à 21h10.







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Le RC Lens reçoit le Toulouse FC ce mardi soir au stade Bollaert-Delelis, en demi-finale de la Coupe de France. À la clé, une place en finale au Stade de France pour deux équipes ambitieuses, bien décidées à marquer leur saison.

Portés par leur public et récents vainqueurs de Toulouse en championnat, les Lensois partent avec un léger avantage et rêvent d’une première consécration dans la compétition. De leur côté, les Toulousains, déjà sacrés en 2023, espèrent réaliser un nouvel exploit malgré des performances plus irrégulières, notamment à l’extérieur. Une affiche qui s’annonce intense et indécise, entre deux formations qui n’ont plus qu’un match à gagner pour se rapprocher du trophée.



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Lyon / Lens – Composition des équipes

🔵 Lens (composition probable) : à venir

🔵 Toulouse (composition probable) : à venir

Lens / Toulouse en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 ou beIN Sports dès 21h10.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la FFF.

Lens / Toulouse, demi-finale de la Coupe de France 2025/2026, un match à suivre ce soir.