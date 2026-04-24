Demain Nous Appartient du 24 avril : Leïla prête à parler à ses filles (résumé + vidéo épisode 2190 en avance)

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Demain nous appartient du 24 avril 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2190 de DNA – Leïla va prendre une grande décision ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et Samuel va la convaincre de parler à Noor et Soraya…





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Demain nous appartient du 24 avril 2026 – résumé de l’épisode 2190

Martin retrouve Leïla, qui souhaite parler à Samuel et récupérer le numéro de ses filles. Malgré ses réserves, il finit par accepter.

Samuel, poussé par Ellie, tente d’avouer à Soraya que sa mère est vivante, mais un appel urgent l’en empêche. À l’hôpital, son comportement lui vaut d’être renvoyé chez lui. Il reçoit alors un message de Leïla et la retrouve. Elle hésite à revoir ses filles, pensant qu’elles ont tourné la page, mais Samuel lui révèle leurs difficultés. Il organise ensuite un dîner avec Soraya et Noor. Le soir venu, elles pensent rencontrer sa petite amie, tandis que Leïla, présente, hésite à entrer…



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De son côté, Noor apprend que Sofia drague Romain, malgré leur relation. Quant à Soizic, elle clarifie la situation avec Bruno : elle l’a simplement sollicité pour un conseil immobilier, sans ambiguïté.

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VIDÉO Demain nous appartient du 24 avril 2026 – extrait de l’épisode

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