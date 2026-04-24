Les 12 coups de midi du 24 avril 2026 : Tom démarre fort, a-t-il décroché l’étoile mystérieuse ? Qui s’y cache ?

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Les 12 coups de midi du 24 avril 2026, élimination de Tiago – Tiago a déjà été éliminé ce vendredi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Il est reparti avec seulement 15 euros de gains et c’est Tom qui est devenu Maître de Midi aujourd’hui.











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Les 12 coups de midi du 23 avril, Emilie devient Maître de Midi

On peut dire que Tom démarre fort puisqu’il a signé un Coup de Maître à 10.000 euros. Il a donc 5000 euros dans sa cagnotte et il a pu faire une proposition pour l’étoile mystérieuse. Il a tenté sa chance avec Angelina Jolie mais c’est raté !

Du côté de l’étoile mystérieuse, on a désormais 7 indices : le château de Fontainebleau en photo de fond, des chaussons de ballet (danse classique), un test de grossesse, une clé plate, une machine à tatouer, un cheval et une palette de peinture. Et une grappe de raisin est entrain d’apparaitre en haut à droite !

Rappelons que l’ensemble des indices converge de façon cohérente vers Pio Marmaï : le test de grossesse renvoie à son rôle dans « Un heureux événement » centré sur la maternité ; la clé plate fait écho à son passé à la tête d’un garage de motos ; le château de Fontainebleau et le cheval évoquent sa présence dans « Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan » ; les chaussons de ballet rappellent le film « En corps », qui se déroule dans l’univers de la danse; la machine à tatouer car il a plusieurs tatouages.



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Noms déjà proposés : Pierre Garnier, Louis de Funès, Benjamin Biolay, Natalie Portman

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 24 avril

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+