Plus Belle La Vie du 24 avril 2026 : Ulysse piégé, il perd tout ! (résumé + extrait vidéo épisode 569 en avance)

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Plus belle la vie du 24 avril 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 569 de PBLV – Ulysse va tout perdre cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Alors qu’il a été drogué, le procès va être stoppé !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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« Plus belle la vie, encore plus belle » du 24 avril – résumé de l’épisode 569

Apolline découvre Ulysse inconscient au Pavillon des Fleurs. Léa arrive et comprend qu’il a été drogué. Apolline refuse d’alerter la police et insiste : personne ne doit savoir qu’elle était là et Ulysse doit être au tribunal dans deux heures. Léa appelle Luna.

Luna et Léa veillent Ulysse, qui reprend connaissance sans se souvenir de ce qui s’est passé. Désorienté, il prend un cachet et exige d’aller au tribunal. Sur place, l’audience semble compromise jusqu’à l’arrivée d’Ulysse, très affaibli. Il tente d’interroger Diane mais, confus, l’accuse violemment d’essais illégaux. Le président suspend l’audience.



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Félix comprend qu’Ulysse est drogué et panique. À la reprise, le président juge Ulysse inapte, reporte le procès et demande un nouvel avocat. Malgré ses protestations, l’audience est levée, Ulysse est dévasté.

De son côté, Blanche se fait passer pour une ex-flic auprès du client d’Éric, lui remet les photos et rattrape son erreur. Plus tard, face à Karpoff qui la drague, elle embrasse Éric pour détourner l’attention.

Jean-Paul accompagne Ariane à un cours de préparation à l’accouchement mais se bloque le bras en aidant une autre femme enceinte. Ariane se lie avec Sofia, une future mère seule, et, émue, envisage de l’aider avec Djawad.

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VIDÉO Plus belle la vie du 24 avril 2026 – extrait vidéo

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