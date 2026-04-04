Demain Nous Appartient spoilers : la victime identifiée, Manon sous le choc, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 6 au 10 avril 2026)

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Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 6 au 10 avril 2026 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ? Comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











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Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la suite de l’enquête de la police sur la victime renversée par une voiture après la fête de Soraya et Gabriel. Plusieurs sétois ont un comportement suspect, dont Audrey. Et celle-ci, désormais soupçonnée, confronte Damien au sujet de ses mensonges…

Plus tard, la victime est enfin identifiée : il s’agit de Nolan, le prof de krav-maga ! Manon est sous le choc et Nordine, qui a toujours été jaloux, est suspecté à son tour.

Pendant ce temps là, Manny est de retour. Il pourrait être remis en liberté conditionnelle si Alex accepte de l’embaucher au mas… Quant à Bruno, il se rapproche de Marguerite. Et entre Maud et Diego, rien ne va plus !



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Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 6 au 10 avril 2026

Lundi 6 avril 2026 (épisode 2176) : Le déjeuner de Pâques tourne court pour Audrey. Une compétition intergénérationnelle chez les Delcourt. Marceau s’improvise baby-sitter.

Mardi 7 avril 2026 (épisodes 2177) : Audrey soupçonne Damien d’avoir une maîtresse. L’avenir de Manny dépend de la décision d’Alex. Une rencontre sur la plage chamboule Diego.

Mercredi 8 avril 2026 (épisode 2178) : Manon découvre l’identité de la victime, sous le choc… Il y a de l’eau dans le gaz entre Maud et Diego. Marceau et Enora se sont mutuellement transmis un « cadeau »…

Jeudi 9 avril 2026 (épisode 2179) : Nordine paye durement sa jalousie amoureuse… Lizzie avoue à Waren que ce sera… la première fois ! Entre Bruno et Marguerite, le courant passe un peu trop bien.

Vendredi 10 avril 2026 (épisode 2180) : Victor se remémore un accident de parcours… Lizzie est sur un nuage… Waren sur l’autre. Sylvain prend son rôle de cupidon très au sérieux.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 6 au 10 avril 2026

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…