Audiences 3 avril 2026 : « Tropiques criminels » leader devant « Danse avec les Stars »

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Audiences 3 avril 2026 – C’est France 2 qui est encore une fois arrivé en tête des audiences vendredi soir avec un inédit de la série « Tropiques criminels », qui a captivé 3,54 millions de téléspectateurs pour 20,7% de pda.


C’est devant TF1 avec le 9ème prime de la nouvelle saison de « Danse avec les Stars », qui a captivé 2,49 millions de téléspectateurs pour 15% de pda.

Audiences 3 avril 2026 : « Tropiques criminels » leader devant « Danse avec les Stars »
©Lou Breton – France Télévisions


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Audiences 3 avril 2026 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec l’étape 5 de « Pékin Express », qui a rassemblé 1,23 million de téléspectateurs pour 7,4% de pda.

France 3 est faible avec le film documentaire inédit du « Véronique », qui n’a intéressé que 843.000 téléspectateurs pour 5?3% de pda.


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Source chiffres audiences : Médiamétrie

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