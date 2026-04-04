Danse avec les Stars : Marcus s’exprime après son élimination « je suis triste » (VIDÉO)



Publicité





C’est Marcus qui a été éliminé de « Danse avec les Stars » hier soir à l’issue du neuvième prime de l’aventure. Après plusieurs semaines d’entrainement acharné, Marcus et sa partenaire Marie Denigot n’ont pas su convaincre le jury et les téléspectateurs, ils sont les septièmes éliminés de la saison.











Publicité





« J’ai réalisé un rêve d’enfant, le petit Marc il est hyper fier. J’ai fait des trucs de fou ici vraiment et j’ai rencontré des gens de ouf. » a déclaré Marcus, à chaud, après son élimination.

« Forcément il a un peu de déception. J’ai juré j’ai dead ça en fait ! Alors oui je suis triste forcément, mais j’ai rencontré des gens de dingues » a-t-il poursuivi. « Vraiment Camille merci, merci pour tout, les juges vraiment tous c’était un plaisir d’être avec vous tous les vendredis. Allo 8 semaines ! Merci le public aussi. »

Et Marcus, qui faisait partie des meilleurs cette saison, est fier de son parcours jusqu’à ce quart de finale : « En vrai je suis triste mais aussi hyper content de mon parcours« .



Publicité





Une interview à découvrir en intégralité en vidéo sur TF1+.

A LIRE AUSSI : Danse avec les Stars : qui a été éliminé à l’issue du prime 9 ? (résumé + replay DALS 3 avril 2026)