Tout le monde veut prendre sa place : Vincent passe tout près de l’élimination ! Que s’est-il passé ? (23 avril 2026)

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On peut dire que Vincent s’est fait une sacrée frayeur ce jeudi midi dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». Et pour cause, il a bien failli être éliminé et a signé une victoire avec un tout petit point d’avance sur son adversaire du jour !











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Sur le thème « les journalistes de fiction », Vincent n’a atteint que 15 points tandis que son adversaire sur « les vents du monde » a terminé à 14 points. Ça s’est donc joué de peu aujourd’hui pour Vincent !

Le Champion a finalement remporté 1400 euros supplémentaires, il totalise 237 700 euros en 190 victoires.

Vincent n’est désormais « plus qu’à » 25 victoires de prendre la première place du classement des champions à Marie-Christine.



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Tout le monde veut prendre sa place, le classement des Champions mis à jour

1 – Marie-Christine, 213 victoires, 196.900 (avril / décembre 2018)

2 – Vincent, 190 victoires, 237.700 euros (depuis septembre 2025)

3 – Joël, 173 victoires, 159.800 euros (janvier 2025 / août 2025)

4 – Julien, 152 victoires, 154.000 euros (juin 2013 / novembre 2013)

5 – Dominique, 150 victoires, 160.000 euros (juin 2010 / novembre 2010)

6 – Sandrine, 142 victoires, 144.400 euros (novembre 2019 / mars 2020)

7 – Stéphane, 139 victoires, 117.300 euros (mars 2016 / août 2016)

8 – Enzo, 138 victoires, 132.200 euros (avril 2017 / septembre 2017)

9 – Christophe, 130 victoires, 157.700 euros (janvier 2010 / juin 2010)

10 – Jean-Michel, 124 victoires, 105.300 euros (février 2019 / juin 2019)

Tout le monde veut prendre sa place du 23 avril, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce jeudi 23 avril 2026, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv