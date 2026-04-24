Tropiques Criminels du 24 avril 2026 : votre épisode inédit ce soir sur France 2 (saison 7)

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Tropiques Criminels du 24 avril 2026 – Ce vendredi soir, France 2 poursuit la diffusion de la nouvelle saison de la série « Tropiques Criminels ». Au programme ce soir, l’épisode 6 de la saison 7.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







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Tropiques Criminels du 24 avril 2026 : votre épisode inédit « La prairie »

Un styliste de renom est retrouvé mort dans son atelier. Malgré les réticences de ses collègues, Mélissa tient à participer à l’enquête : enceinte, oui, mais certainement pas affaiblie. Alors que l’affaire piétine, un élément troublant vient tout relancer : la victime aurait été prévenue avec une précision inquiétante de sa propre mort… par un célèbre voyant de l’île.

De son côté, Gaëlle s’accroche à Jason et refuse de renoncer. Pour rester à ses côtés, elle décide de s’impliquer activement dans la vie de son église.



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Avec Lisa Cilla (Gynécologue), Lucia Ceracchi (Francesca Calvi), Lucas Saturnin (Noah Lamart), Sarah Denys (Lara Delmas), Vito Ferreri (Adam Varcher)

Rappel de la présentation de la saison 7

Ciblée par une vengeance, Mélissa traverse une épreuve traumatisante dont elle peine à se remettre. Marquée par l’intensité et l’adrénaline ressenties, elle se met à rechercher ce frisson à tout prix et glisse, malgré elle, dans l’univers des jeux d’argent. Une addiction qui menace de tout lui faire perdre, de son futur mariage à sa maison.

De son côté, Gaëlle voit sa vie bouleversée lorsqu’elle hérite d’une importante somme d’argent après la mort de son père biologique, dont elle ignorait l’existence. Ces révélations provoquent un véritable séisme et modifient profondément ses habitudes. Jusqu’au moment où elle commence à s’interroger sur le comportement étrange de Mélissa et décide de mener l’enquête.

Sonia Rolland (Mélissa Sainte-Rose), Béatrice de La Boulaye (Gaëlle Crivelli), Julien Beramis (Aurélien Charlery), Valentin Papoudof (Philippe Dorian), Stephan Wojtowicz (Commissaire Alain Etcheverry), Guillaume Gabriel (Arnaud), Tya Deslauriers (Thaïs Lafleur), Alix Serman (Jason Paris)

« Tropiques Criminels », ça continue ce soir à partir de 21h10 sur France 2.