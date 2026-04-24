Ici Tout Commence spoiler : qui est vraiment Noé ? Constance découvre la vérité ! (27 avril)

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Ici tout commence spoiler – Qui est vraiment Noé dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ? Dans le prochain épisode, du lundi 27 avril, Constance a quitté la maison et Teyssier est désemparé. Il assure à Charlène et Bérénice qu’il n’a jamais trompé Constance, il ne comprend pas.











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Emmanuel décide alors de confronter Lucile. Il utilise Ferdinand pour la faire venir. Celle-ci explique qu’à partir d’une mèche de ses cheveux, elle a fait une recherche adn sur un site spécialisé. C’est comme ça qu’elle a découvert que Noé est son fils caché !

Teyssier ne comprend pas toujours pas et Noé reste introuvable. Sous la pression de la presse, il reprogramme la finale du concours de jeunes talents.

Pendant ce temps là, Charlène enquête sur Noé avec l’aide de Billie. Elles expliquent à Constance qu’elles n’ont pas trouvé grand chose, elle lui disent que Noé est né le 8 avril 2000 à Montpellier, dans une clinique à Saint Roc. Constance comprend tout : c’est la même date et la même maternité que Simon ! Constance est convaincue que son fils est vivant et que c’est Noé !



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