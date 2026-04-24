Mask Singer : quels sont les premiers indices sur les Poupées Russes ?



Publicité





Le premier prime de « Mask Singer » a également permis de découvrir un costume aussi mystérieux que fascinant : les Poupées Russes. Avec leur univers visuel riche et plein de symboles, elles ont immédiatement captivé les enquêteurs… et les téléspectateurs.





Derrière ces poupées emblématiques pourrait bien se cacher une personnalité (ou plusieurs ?) au parcours étonnant, comme le suggèrent les premiers indices dévoilés.







Publicité





Des indices aux multiples inspirations

Voici ce qu’il fallait retenir du magnéto des Poupées Russes :

🇫🇷🇬🇧🇮🇹 Les drapeaux de la France, du Royaume-Uni et de l’Italie : un indice qui évoque clairement un parcours international ou des origines multiples.



Publicité





🧸 Des ours en peluche : un symbole d’enfance, de douceur ou peut-être un lien avec un projet destiné aux plus jeunes.

🎭 Une scène de théâtre : les Poupées Russes pourraient être liées au monde du spectacle vivant, du théâtre ou de la comédie.

🌍 “Elle ne dit jamais non à une grande aventure” : un indice qui suggère une personnalité audacieuse, habituée aux défis et aux expériences variées.

👼 Un ange : symbole de bienveillance, de protection ou d’une image très positive auprès du public.

🗼 Une tour Eiffel : un lien évident avec la France, que ce soit par ses origines ou sa carrière.

☀️ Des rayons de soleil : cela pourrait évoquer une personnalité lumineuse, optimiste ou très appréciée.

✨ Elle adore quand ça brille : un goût pour le glamour, la scène ou les projecteurs.

💎 Un diamant : symbole de valeur, de rareté ou d’une carrière précieuse et solide.

Une personnalité… ou plusieurs ?

Le costume des Poupées Russes soulève une question essentielle : s’agit-il d’une seule personnalité ou de plusieurs ? Comme souvent avec ce type de déguisement dans Mask Singer, la possibilité d’un duo ou d’un groupe n’est pas à exclure.

Entre carrière internationale, univers artistique et goût pour la lumière, les indices orientent vers des profils issus du spectacle, voire de la musique ou du théâtre.

Une enquête déjà complexe

Avec ce mélange d’indices très variés, les Poupées Russes s’annoncent comme l’un des costumes les plus difficiles à démasquer cette saison. Entre glamour, voyages et scène, les pistes sont nombreuses… et les certitudes encore rares.

Kev Adams pensé au G-Squad, Chantal au groupe les Prêtres, Michaël aux Forever Gentleman, et Laurent à Alliage. Kev a ajouté les Poetic Lovers. Bref, les enquêteurs sont perdus mais restent sur un groupe !

Les prochains primes devraient permettre d’y voir plus clair… ou de plonger encore davantage les enquêteurs dans le doute !