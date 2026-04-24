Mask Singer : quels sont les premiers indices sur l’Avocat ?

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Le lancement de cette nouvelle saison de « Mask Singer » sur TF1 continue de semer le doute chez les enquêteurs ! Parmi les costumes que l’on découvre sur ce premier prime du 24 avril 2026, l’Avocat n’est pas passé inaperçu avec son univers coloré et décalé.





Derrière ce personnage plein d’énergie, une personnalité semble se cacher… et les premiers indices pourraient bien mettre les enquêteurs sur la piste.







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Des indices aussi surprenants que variés

Voici les premiers éléments dévoilés lors de ce prime :

🔢 Le chiffre 9 : un indice clé, qui pourrait faire référence à une date, un numéro de maillot ou encore un moment marquant de sa carrière.



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🌮 Des tortillas : une référence qui évoque l’Espagne ou l’Amérique latine… ou tout simplement un lien culturel ou culinaire.

⚽ Le foot : voilà un indice majeur ! L’Avocat pourrait être un sportif, un ancien joueur ou quelqu’un très lié à cet univers.

👥 “On l’a découvert en bande” : cela suggère un début de carrière en groupe, que ce soit dans la musique, le sport ou la télévision.

🌼 Il adore les fleurs : un trait de personnalité qui contraste avec l’univers du foot, et qui ajoute une touche de sensibilité.

🌼 Des marguerites : un symbole précis, qui pourrait avoir une signification personnelle ou artistique.

🎨 De la peinture rose : une référence visuelle forte, peut-être liée à un projet artistique, une œuvre ou un univers esthétique.

🎤 Il aurait pu chanter un titre de la maman de David Hallyday : Sylvie Vartan : un indice musical qui oriente vers une personnalité capable de chanter, ou ayant un lien avec la chanson.

Une personnalité aux multiples facettes

Avec ces indices, le portrait de l’Avocat commence à se dessiner : quelqu’un de populaire, probablement connu du grand public, avec un lien fort avec le football… mais aussi une facette artistique ou sensible.

Le mélange entre sport, musique et esthétique colorée rend l’enquête particulièrement ouverte. Le détail du groupe (“découvert en bande”) pourrait d’ailleurs être déterminant pour les enquêteurs dans les prochaines semaines.

Une énigme déjà bien lancée

Entre terrain de foot, fleurs et références musicales, l’Avocat brouille totalement les pistes. Une chose est sûre : ce costume promet de faire parler dans les prochains primes de Mask Singer.

Kev et Michaël ont découvert qui se cache sous le masque tandis que Laurent et Chantal ont proposé les noms de Liliane Rovère et Isabelle Nanty.

Reste maintenant à savoir si les prochains indices permettront de confirmer une piste… ou de tout remettre en question !