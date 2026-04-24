N’oubliez pas les paroles du 24 avril 2026 : Sandy bientôt éliminée ? Gros coup d’arrêt !

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N’oubliez pas les paroles du 24 avril 2026, gains de Sandy et classement des maestros – Sandy sera-t-elle bientôt éliminée dans le jeu musical de Nagui sur France 2 « N’oubliez pas les paroles » ? La maestro semble en perte de vitesse et pourrait bien être proche de l’élimination.
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N’oubliez pas les paroles du vendredi 24 avril 2026, aucun gain pour Sandy
Après avoir remporté seulement 2000 euros hier, aucun gains ce vendredi soir pour Sandy ! C’est très rare dans le parcours incroyable de la maestro, qui du coup reste toujours à la 6ème place du classement des meilleurs maestros, derrière Kévin.
Sandy réussira-t-elle à faire de nouveau grimper ses gains samedi soir et dépasser Kévin ? A suivre !
Le classement des 32 plus grands maestros de « N’oubliez pas les paroles »
Voici le classement des meilleurs maestros, mis à jour après les victoires de Sandy ce soir.
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1 Benoit (décembre 2024 – février 2025) : 746 000 € pour 111 victoires
2 Margaux (décembre 2019 – février 2020) : 530 000 € pour 59 victoires
3 Laurens (octobre – novembre 2023) : 457.000 € pour 58 victoires
4 Caroline (octobre 2021) 416.000 € pour 56 victoires
5 Kevin (juin – juillet 2018) : 410 000 € pour 43 victoires
6 Sandy (depuis mars 2026) : 407 000 € pour 66 victoires
7 Manon (27 décembre 2022 – 26 janvier 2023) : 392 000 € pour 48 victoires
8 Renaud (décembre 2018 – janvier 2019) : 391 000 € pour 55 victoires
9 Jennifer (novembre 2020-janvier 2021) : 388 000 € pour 64 victoires
10 Natacha (avril 2025) : 372 000 € pour 60 victoires
11 Charlotte (mars – avril 2023) : 366 000 € pour 59 victoires
12 Hervé (mai – juin 2016) : 361 000 € pour 45 victoires
13 Louis (février – mars 2023) : 358 000 € pour 65 victoires
14 Kristofer (avril 2022) : 309 000 € pour 39 victoires
15 Jérémy (septembre-novembre 2020) : 297 000 € pour 29 victoires
16 Caroline (septembre-décembre 2022) : 274.000 € pour 52 victoires
17 Maureen (avril-mai 2020) 274.000 € pour 33 victoires
18 Morgane (août-septembre 2025) : 272 000 € pour 64 victoires
19 Coline (juillet 2024 – septembre 2024) : 272 000 € pour 61 victoires
20 Manon (décembre 2021 – Janvier 2022) : 270 000 € pour 40 victoires
21 Etienne (juillet-août 2023) : 266 000 € pour 27 victoires
22 Natasha (juillet 2022 – août 2022) : 264 000 € pour 34 victoires
23 Karine (mars-avril 2024) : 252 000 € pour 44 victoires
24 Violaine (mars 2016) : 242 000 € pour 25 victoires
25 Virginie (juin-juillet 2025) : 241 000 € pour 52 victoires
26 Geoffrey (mai-juin 2021) : 234 000 € pour 40 victoires
27 Coralie (mars – avril 2019) : 227 000 € pour 52 victoires
28 Morgiane (décembre 2023) : 221 000 € pour 32 victoires
29 Alessandra (janvier 2021) : 220 000 € pour 16 victoires
30 Micka (juillet 2019) :213 000 € pour 26 victoires
31 Arsène (avril 2020) : 212 000 € pour 16 victoires
32 Valérie (août-sept 2020) : 203 000 € pour 37 victoires
N’oubliez pas les paroles du replay de 24 avril
Si vous avez manqué les émissions de ce vendredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.