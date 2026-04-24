Plus belle la vie spoiler : gros revirement pour Ulysse, Apolline dit tout à Idriss ! (27 avril 2026)

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Plus belle la vie en avance du 27 avril 2026 – Gros revirement en vue pour Ulysse dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du lundi 27 avril 2026, alors qu’Ulysse n’a pas réussi à trouver un autre avocat pour Félix, il décide de tenter le tout pour le tout.











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Il va voir le président de la cour dans son bureau, il avoue avoir abusé des psychotropes et reconnait son erreur. Il supplie le président de le laisser plaider cet après-midi, il ne veut pas abandonner Félix ! Le président finit par accepter.

Devant le palais de justice, Diane Gallieni s’étonne de ce revirement et menace Apolline et Alice : elles doivent absolument faire condamner Félix Arnaud ! Alice assure qu’elle va gagner mais Apolline est contre l’idée d’envoyer un innocent en prison.



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C’est donc la fin du procès, l’avocate générale réclame la condamnation de Félix et une peine de 22 ans de prison. Alice tente de convaincre les jurés que Félix est coupable et Ulysse prend ensuite la parole, dénonçant les multiples incohérences et le fait qu’il n’y a pas de réelle certitude que Félix ait tué Fabrice Gallieni. Le président termine en donnant la parole à Félix. Il évoque sa mère et reconnaît avoir menacé le médecin sous le coup de la colère. Le lendemain, il est retourné à l’hôpital pour présenter ses excuses, sans parvenir à retrouver le médecin. Il affirme qu’il n’aurait jamais pu le tuer et le jure en regardant les jurés !

En attendant le verdict, Apolline retrouve discrètement Idriss. Elle lui fait promettre que son témoignage restera anonyme. Elle assure connaitre le tueur du Dr Gallieni : c’est Simon Dutoit. Idriss est surpris mais Apolline lui dit qu’il a une fausse identité et que c’est lui qui a agressé Baptiste et Gabriel, puis drogué Ulysse ! Idriss propose de le piéger mais il va avoir besoin d’elle…